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Динамо Загреб - Шахтар: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів.LIVE

Сьогодні 09:37 102 0
Динамо Загреб - Шахтар: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів.LIVE
#Шахтар, #Динамо, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів у гостях зіграє проти загребського Динамо.

Матч відбудеться 6 листопада, у Загребі на стадіоні Максимір.

Початок о 22:00 за киїським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.

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Також дивіться онлайн матч Динамо Загреб - Шахтар Донецьк у прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри, за годину до початку.

У 3 турі в Харкові гірники не змогли перемогти футболістів із Загреба (2:2). Шахтар і Динамо мають по 4 очки в групі C і ділять 2-3 сходинки в турнірній таблиці.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку України Шахтар у додатковий час програв Динамо, а в 13 турі чемпіонату УПЛ розгромив на виїзді Карпати.

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