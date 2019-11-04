Динамо Загреб - Шахтар: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів.LIVE

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів у гостях зіграє проти загребського Динамо.
Матч відбудеться 6 листопада, у Загребі на стадіоні Максимір.
Початок о 22:00 за киїським часом.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.
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Також дивіться онлайн матч Динамо Загреб - Шахтар Донецьк у прямому ефірі на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри, за годину до початку.
У 3 турі в Харкові гірники не змогли перемогти футболістів із Загреба (2:2). Шахтар і Динамо мають по 4 очки в групі C і ділять 2-3 сходинки в турнірній таблиці.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку України Шахтар у додатковий час програв Динамо, а в 13 турі чемпіонату УПЛ розгромив на виїзді Карпати.