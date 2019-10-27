Динамо Київ - Карпати: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в матчі 12 туру Української Прем'єр-ліги прийматиме львівські Карпати.

Матч відбудеться 27 жовтня, на НСК Олімпійський у Києві.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі 2+2.

Також дивіться онлайн матч Динамо Київ - Карпати Львів у прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

В 11 турі Динамо вдома мінімально перемогло Олександрію (1:0), а Карпати розписали мирову зі Львовом (0:0).

Нагадаємо, у 3 турі Ліги Європи Динамо вдома не змогло перемогти Копенгаген (1:1).