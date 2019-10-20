Динамо Київ - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо в центральному матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги прийматиме Олександрію.
Матч відбудеться 20 жовтня, у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.
Початок о 17:00.
Пряма трансляція на телеканалі 2+2.
Також онлайн матч Динамо Київ - Олександрія у прямому ефірі можна переглянути на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за 1 годину до початку гри.
У 10 турі Динамо на виїзді розгромило ковалівський Колос (4:0), а Олександрія вдома перемогла Карпати (2:1).
Нагадаємо, уболівальники Динамо визначили найкращого гравця команди у вересні.