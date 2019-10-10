Уболівальники Динамо визначили найкращого гравця команди у вересні

Джерело - ФК Динамо.
За результатами голосування вболівальників за найкращого гравця київського Динамо за підсумками вересня переможцем став Карлос Де Пена.
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
Де Пена набрав 42% голосів. Друге місце зайняв Беньямін Вербич (34%), а замкнув трійку Віктор Циганков (24%).
Опитування проводилося на офіційному сайті, офіційних сторінках клубу в Instagram та Facebook, а також у Telegram-чаті “біло-синіх”. Загалом у голосуванні взяли участь близько чотирьох тисяч уболівальників.
Раніше, Дуелунд назвав строки повернення у футбол.
Нагадаємо, Динамо підкорилося унікальне звершення.