Уболівальники Динамо визначили найкращого гравця команди у вересні

Де Пена став найкращим гравцем місяця

Джерело - ФК Динамо.

За результатами голосування вболівальників за найкращого гравця київського Динамо за підсумками вересня переможцем став Карлос Де Пена.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Де Пена набрав 42% голосів. Друге місце зайняв Беньямін Вербич (34%), а замкнув трійку Віктор Циганков (24%).

Опитування проводилося на офіційному сайті, офіційних сторінках клубу в Instagram та Facebook, а також у Telegram-чаті “біло-синіх”. Загалом у голосуванні взяли участь близько чотирьох тисяч уболівальників.

Раніше, Дуелунд назвав строки повернення у футбол.

Нагадаємо, Динамо підкорилося унікальне звершення.