Колос - Динамо: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Динамо Київ у 10 турі Української Прем'єр-ліги зіграє з ковалівським Колосом.
Матч відбудеться 6 жовтня, на Оболонь Арені в Києві.
Початок о 17:00.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.
Також дивитися онлайн матч Колос Ковалівка - Динамо Київ можна в сервісі Olltv на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.
У 9 турі Динамо вдома перемогло Дніпро-1 (2:0), а Колос у гостях виявився сильнішим за Карпати (1:2).
Наразі Динамо посідає 3 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 17 очок. Колос, з 14 пунктами, на 6 місці.