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Колос - Динамо: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 09:11 70 0
Відеотрансляція матчу Української Прем'єр-ліги в прямому ефірі

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ у 10 турі Української Прем'єр-ліги зіграє з ковалівським Колосом.

Матч відбудеться 6 жовтня, на Оболонь Арені в Києві.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.

Також дивитися онлайн матч Колос Ковалівка - Динамо Київ можна в сервісі Olltv на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.

У 9 турі Динамо вдома перемогло Дніпро-1 (2:0), а Колос у гостях виявився сильнішим за Карпати (1:2).

Наразі Динамо посідає 3 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в  своєму активі 17 очок. Колос, з 14 пунктами, на 6 місці.

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