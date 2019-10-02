Джерело - Чемпіон.
Делегація Динамо вирушила до Швейцарії, де киянам належить провести матч 2-го туру Ліги Європи проти місцевого Лугано.
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
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До місця проведення майбутнього поєдинку команда Олексія Михайличенка буде добиратися двома етапами. Спершу Динамо зробить переліт до німецького Фрідріхсгафена, а потім автобусом вирушить до Санкт-Галлена, де свої домашні єврокубкові матчі проводить Лугано.
Воротарі: Бущан, Бойко, Кучерук.
Захисники: Кадар, Кендзьора, Миколенко, Шабанов, Попов.
Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Цітаішвілі, де Пена, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський,
Нападники: Соль, Бєсєдін, Родрігес.
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Поєдинок Лугано – Динамо відбудеться, в четвер, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.