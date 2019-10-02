Барселона - Інтер: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Іспанська Барселона в 2 турі Ліги чемпіонів прийматиме італійський Інтер. Команди виступають у квартеті F.
Матч відбудеться 2 жовтня, на стадіоні Камп Ноу в Барселоні.
Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
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Обидва матчі 1 туру в групі F завершилися нічиїми. Барселона на виїзді зіграла 0:0 з Боруссією, а Славія, також у гостях - 1:1 з Інтером.
Напередодні донецький Шахтар на 96-й хвилині вирвав перемогу в Аталанти, переможний гол на рахунку Соломона. Мадридський Реал врятувався у домашній грі про Брюгге, програючи після 1 тайму - 0:2. За Бругге дублем відзначився екс-нападник Зорі Бонавентуре.