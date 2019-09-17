Ліга чемпіонів. Інтер врятувався у матчі із Славією, Ліон відігрався у Зеніта

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 вересня, були зіграні перші матчі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20.
Празька Славія сенсаційно перемогла Інтер на виїзді, влучний удар вдався нігерійському нападнику Петеру Олаїнку. Господарі поля змогли зрівняти рахунок на 90+3 хвилині матчу, м’яч забив Ніколо Барелла.
В свою чергу Ліон не зміг створити кабкеб у матчі проти Зеніта. Рахунок у матчі був відкритий наприкінці першого тайму, коли відзначився іранський нападник Сардар Азмун. Ліон відігрався у другій половині гри, коли пенальті реалізував Депай.
Ліга чемпіонів
1-й тур, 17 вересня
Група F
Інтер – Славія 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 63 Олаїнка, 1:1 - Барелла
Група G
Ліон - Зеніт 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Азмун, 1:1 - 50 Депай
Нагадаємо, Тайсон зіграє проти Манчестер Сіті.
Раніше, Тайсон отримав жахливу травму у матчі із Зорею.