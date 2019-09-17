Ліга чемпіонів. Інтер врятувався у матчі із Славією, Ліон відігрався у Зеніта

Інтер та Ліон врятувалися у домашніх матчах

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, були зіграні перші матчі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20.

Празька Славія сенсаційно перемогла Інтер на виїзді, влучний удар вдався нігерійському нападнику Петеру Олаїнку. Господарі поля змогли зрівняти рахунок на 90+3 хвилині матчу, м’яч забив Ніколо Барелла.

В свою чергу Ліон не зміг створити кабкеб у матчі проти Зеніта. Рахунок у матчі був відкритий наприкінці першого тайму, коли відзначився іранський нападник Сардар Азмун. Ліон відігрався у другій половині гри, коли пенальті реалізував Депай.

Ліга чемпіонів

1-й тур, 17 вересня

Група F

Інтер – Славія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Олаїнка, 1:1 - Барелла

Група G

Ліон - Зеніт 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Азмун, 1:1 - 50 Депай