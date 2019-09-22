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Ліверпуль переміг Челсі, Арсенал у меншості здолав Астон Віллу. Результати 6 туру АПЛ

Сьогодні 20:29 295 0
Крістал Пелес та Вулвергемптон розписали нічию
Ліверпуль переміг Челсі, Арсенал у меншості здолав Астон Віллу. Результати 6 туру АПЛ
#Ліверпуль, #Челсі, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 вересня, відбулися матчі 6 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
6-й тур, 22 вересня

Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44' Ярмоленко, 2:0 - 84' Крессвел

Крістал Пелас - Вулвергемптон 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 автогол Дендокер, 1:1 - 90+5 Жота

Арсенал - Астон Вілла 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Макгінн, 1:1 - 59 Пепе(П), 1:2 - 60 да Сілва, 2:2 - 81 Чеймберз, 3:2 - 84 Обамеянг

Челсі Ліверпуль 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Александр-Арнольд, 0:2 - 30 Фірміно, 1:2 - 71 Канте

Нагадаємо, АПЛ назвала Ярмоленка Королем матчу Вест Гем - МЮ.

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