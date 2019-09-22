Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 вересня, відбулися матчі 6 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
6-й тур, 22 вересня
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44' Ярмоленко, 2:0 - 84' Крессвел
Крістал Пелас - Вулвергемптон 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 автогол Дендокер, 1:1 - 90+5 Жота
Арсенал - Астон Вілла 3:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Макгінн, 1:1 - 59 Пепе(П), 1:2 - 60 да Сілва, 2:2 - 81 Чеймберз, 3:2 - 84 Обамеянг
Челсі Ліверпуль 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 14 Александр-Арнольд, 0:2 - 30 Фірміно, 1:2 - 71 Канте
Нагадаємо, АПЛ назвала Ярмоленка Королем матчу Вест Гем - МЮ.