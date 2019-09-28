Манчестер Сіті на виїзді здолав Евертон у 7 турі АПЛ

Команда українця піднялася на друге місце

Джерело - Чемпіон.

У сьомому турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді переміг Евертон.

У першому таймі команди обмінялися голами. Після перерви забивали лише гості. Спочатку Марез вивів вперед МанСіті. А Стерлінг встановив остаточний рахунок 3:1.

Українець Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин і відіграв увесь матч.

Чемпіонат Англії - Прем’єр-ліга 2019/20

7 тур, 28 вересня

Евертон - Манчестер Сіті 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 Жезус, 1:1 - 33 Калвер-Льюїн, 1:2 - 71 Марез, 1:3 - 84 Стерлінг

Нагадаємо, Зінченко потрапив у список найкращих футболістів АПЛ.