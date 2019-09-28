Вест Гем Ярмоленка зіграв внічию з Борнмутом. Результати матчів 7 туру АПЛ

Гол українця не приніс перемогу Вест Гему

Джерело - Чемпіон.

У сьомому турі англійської Прем’єр-ліги відбулися шість матчів.

Досить результативні були матчі. Гол Ярмоленка не приніс перемогу його команді. Борнмут зрівняв рахунок і після перерви вийшов вперед. Ярмоленко започаткував другу гольову атаку команди, яка дозволила уникнути поразки. Тоттенгем, Челсі, Вулвергемптон і Крістал Пелес вдома святкували перемоги.

Чемпіонат Англії - Прем’єр-ліга 2019/20

7 тур, 28 вересня

Астон Вілла - Бернлі 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Ель-Газі, 1:1 - 68 Родрігес, 2:1 - 79 Макгінн, 2:2 - 81 Вуд

Борнмут - Вест Гем 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Ярмоленко, 1:1 - 20 Кінг, 2:1 - 46 Вілсон, 2:2 - 74 Кресвелл

Вулвергемптон - Вотфорд 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Догерті. 2:0 - 61 Янмаат (авт)

Крістал Пелес - Норвіч 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Мілівоєвич (пен), 2:0 - 90+2 Таусенд

Тоттенгем - Саутгемптон 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 24 Ндомбеле, 1:1 - 39 Інгс, 2:1 - 43 Кейн

Челсі - Брайтон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Жоржиньо (пен), 2:0 - 76 Вілліан

Раніше, Ліверпуль з труднощами здолав Шеффілд Юнайтед.