Кароліна та Колорадо вийшли до другого раунду, Нешвілл та Торонто не здаються: результати матчів плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 1 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чотири гри першого раунду плей-оф.

Кароліна та Колорадо вийшли до наступного раунду, завдяки перемогам з однаковим рахунком 6:3 над Айлендерс та Вінніпег відповідно.

Торонто в овертаймі здолав Бостон. Наразі рахунок в серії на користь Брюїнс — 3:2.

Аналогічна ситуація у серії Нешвілла та Ванкувера. "Хижаки" перемогли з рахунком 2:1. На команд чекає 6 матч в протистоянні.

НХЛ — Перший раунд плей-оф

1 травня

Бостон - Торонто - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Рахунок у серії — 3:2

Кароліна - Айлендерс - 6:3 (3:1, 0:2, 3:0)

Рахунок у серії — 4:1

Вінніпег - Колорадо - 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Рахунок у серії — 1:4

Ванкувер - Нешвілл - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Рахунок у серії — 3:2

Сітка плей-оф