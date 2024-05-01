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Кароліна та Колорадо вийшли до другого раунду, Нешвілл та Торонто не здаються: результати матчів плей-оф НХЛ

Сьогодні 08:22 87 0
Кароліна та Колорадо вийшли до другого раунду, Нешвілл та Торонто не здаються: результати матчів плей-оф НХЛ
#NHL

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 1 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чотири гри першого раунду плей-оф.

Кароліна та Колорадо вийшли до наступного раунду, завдяки перемогам з однаковим рахунком 6:3 над Айлендерс та Вінніпег відповідно.

Торонто в овертаймі здолав Бостон. Наразі рахунок в серії на користь Брюїнс — 3:2.

Аналогічна ситуація у серії Нешвілла та Ванкувера. "Хижаки" перемогли з рахунком 2:1. На команд чекає 6 матч в протистоянні.

НХЛ — Перший раунд плей-оф
1 травня
Бостон - Торонто - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Рахунок у серії — 3:2

Кароліна - Айлендерс - 6:3 (3:1, 0:2, 3:0)
Рахунок у серії — 4:1

Вінніпег - Колорадо - 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Рахунок у серії — 1:4

Ванкувер - Нешвілл - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Рахунок у серії — 3:2

Сітка плей-оф

Напередодні Флорида розгромила Тампу та вийшла до другого раунду, а Даллас зрівняв рахунок у серії з Вегасом.

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