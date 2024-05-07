Бостон розгромив Флориду в першому матчі серії другого раунду плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 7 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) Бостон на виїзді розгромно переміг Флориду в першому матчі другого раунду плей-оф серії. Гра звершилася з рахунком 5:1.

У переможців у багатій на шайби зустрічі гол плюс пас оформив американський захисник Мейсон Лорей, а дві результативні передачі — на рахунку чеського форварда Павла Захи.

НХЛ — Другий раунд плей-оф

7 травня

Флорида — Бостон 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Рахунок у серії — 0:1

Наступна зустріч між командами відбудеться 9 травня також у Санрайзі.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, Даллас переміг торішнього володаря Кубку Стенлі Вегас у сьомому матчі серії першого раунду плей-оф НХЛ і пройшов у наступний етап.