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28.04.2024 07:21 1004

Бостон розгромив Флориду в першому матчі серії другого раунду плей-оф НХЛ

Сьогодні 07:15 74 0
Бостон розгромив Флориду в першому матчі серії другого раунду плей-оф НХЛ
#Бостон, #Флорида, #NHL, #Павел Заха, #Мейсон Лорей

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 7 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) Бостон на виїзді розгромно переміг Флориду в першому матчі другого раунду плей-оф серії. Гра звершилася з рахунком 5:1.

У переможців у багатій на шайби зустрічі гол плюс пас оформив американський захисник Мейсон Лорей, а дві результативні передачі — на рахунку чеського форварда Павла Захи.

НХЛ — Другий раунд плей-оф
7 травня
Флорида — Бостон 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Рахунок у серії — 0:1

Наступна зустріч між командами відбудеться 9 травня також у Санрайзі.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, Даллас переміг торішнього володаря Кубку Стенлі Вегас у сьомому матчі серії першого раунду плей-оф НХЛ і пройшов у наступний етап.

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