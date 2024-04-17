Україна U-18 зіграє ключовий матч ЧС за підвищення у класі

Головне
ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:00 12999
Жіночий склад NAVI переміг у першому сезоні турніру EPL Female з CS2
Сьогодні 07:43 122
Лунін гостюватиме в Манчестері, а Зінченко — в Мюнхені: розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 193
Визначились перші півфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:38 553
Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 10762
Максименко здобула золото ЧС-2024 серед кадетів та юніорів
Вчора 20:32 325
Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки
Вчора 19:36 464
Україна зіграла внічию з Францією в останньому матчі товариського турніру в Литві
Вчора 18:42 452
Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я
Вчора 16:20 2442
На наступний сезон планується відродження відомого українського клубу
Вчора 16:00 1056
Прямі трансляції
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 06:12 367
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 20:45 192
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2189
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 729
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 706
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 970
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1151
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1427
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 10:01 1242
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
06.04.2024 09:54 880

Україна U-18 зіграє ключовий матч ЧС за підвищення у класі

Сьогодні 08:00 138 0
Україна U-18 зіграє ключовий матч ЧС за підвищення у класі
Фото: ФХУ

Джерело - Чемпіон.

У середу, 17 квітня, збірна України до 18 років зіграє третій матч на чемпіонаті світу-2024 з хокею в дивізіоні 1A.

"Жовто-сині" розіграють путівку за підвищення у класі з однолітками з Німеччини.

Зустріч розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, перший матч українці розгромно виграли у команди Японії до 18 років. Потім впевнено перемогли країну-господарку Данію.

Інші суперники по групі — збірні Угорщини і Австрії.

Чемпіонат світу U-18 з хокею
Дивізіон 1A
Данія, 17 квітня

Німеччина U-18 – Україна U-18

Нагадаємо, національна збірна поступилася в овертаймі Латвії з елітного дивізіону в першій контрольній зустрічі в межах підготовки до виступу на дорослому ЧС.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 22743
Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів 10762
У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024 У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024 4012
Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я Пєсков прокоментував пропозицію Макрона щодо олімпійського перемир’я 2442
Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче Рейтинг HLTV: NAVI тримаються на 2 місці, Monte опускаються все нижче 9736
ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів 12999
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36833 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359996
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48443 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13939
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38391
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30737