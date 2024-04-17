Україна U-18 зіграє ключовий матч ЧС за підвищення у класі

Джерело - Чемпіон.

У середу, 17 квітня, збірна України до 18 років зіграє третій матч на чемпіонаті світу-2024 з хокею в дивізіоні 1A.

"Жовто-сині" розіграють путівку за підвищення у класі з однолітками з Німеччини.

Зустріч розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, перший матч українці розгромно виграли у команди Японії до 18 років. Потім впевнено перемогли країну-господарку Данію.

Інші суперники по групі — збірні Угорщини і Австрії.

Чемпіонат світу U-18 з хокею

Дивізіон 1A

Данія, 17 квітня

Німеччина U-18 – Україна U-18

Нагадаємо, національна збірна поступилася в овертаймі Латвії з елітного дивізіону в першій контрольній зустрічі в межах підготовки до виступу на дорослому ЧС.