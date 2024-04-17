Україна U-18 зіграє ключовий матч ЧС за підвищення у класі

Джерело - Чемпіон.
У середу, 17 квітня, збірна України до 18 років зіграє третій матч на чемпіонаті світу-2024 з хокею в дивізіоні 1A.
"Жовто-сині" розіграють путівку за підвищення у класі з однолітками з Німеччини.
Зустріч розпочнеться о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, перший матч українці розгромно виграли у команди Японії до 18 років. Потім впевнено перемогли країну-господарку Данію.
Інші суперники по групі — збірні Угорщини і Австрії.
Чемпіонат світу U-18 з хокею
Дивізіон 1A
Данія, 17 квітня
Німеччина U-18 – Україна U-18
Нагадаємо, національна збірна поступилася в овертаймі Латвії з елітного дивізіону в першій контрольній зустрічі в межах підготовки до виступу на дорослому ЧС.