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Стала відома заявка України на чемпіонат світу в дивізіоні 1В

Сьогодні 09:08 159 0
Стала відома заявка України на чемпіонат світу в дивізіоні 1В
#Збірна України з хокею

Джерело - ФХУ.

Збірна України з хокею оголосила заявку на чемпіонат світу в дивізіоні 1В, який пройде у литовському Вільнюсі.

У вівторок, 9 квітня команда розпочне навчально-тренувальний збір у Каунасі (Литва). Частина викликаних гравців приєднається до збору пізніше, оскільки вони продовжують змагатися у складах своїх професійних клубів.

Про це інформує Федерація хокею України.

Склад

  • Воротарі: Богдан Дьяченко (Сокіл, Україна), Едуард Захарченко (Дніпро, Україна), Гліб Арцатбанов (Alberni Valley Bulldogs, Канада)
  • Захисники: Ігор Мережко (HK Spisska Nova Ves, Словаччина), Євген Ратушний (Дніпро, Україна), Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина), Артур Чолач (Sioux Falls Stampede, США), Пилип Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польща), Артем Гребеник (Ketterä, Фінляндія), Олексій Дахновський (HC Kosice U20, Словаччина), Віталій Андрейків (Zaglebie Sosnowiec, Польща), Володимир Волков (HC Modre Kridla Slovan, Словаччина), Всеволод Толстушко, Олексій Янішевський (обидва – Сокіл, Україна)
  • Нападники: Олександр Пересунько (HK Poprad, Словаччина), Ілля Коренчук (GKS Tychy, Польща), Даніїл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Unia Oswiecim, Польща), Віталій Лялька, Гліб Крівошапкін (обидва – Кременчук, Україна), Денис Бородай, Вадим Мазур, Віктор Захаров, Володимир Чердак (усі – Сокіл, Україна), Олексій Ворона (HK 95 Povazska Bystrica, Словаччина), Михайло Сімчук (Grand Canyon Univ, США), Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Микита Сидоренко (Дніпро, Україна), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція)

27 квітня національна збірна розпочне свій виступ на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В у місті Вільнюс, Литва. Суперниками по групі будуть збірні Естонії, Китаю, Нідерландів, Іспанії та країна-господарка Литва.

Раніше Сокіл виграв чемпіонат України, здолавши Кременчук "в суху" у фінальній серії — 4:0.

Минулого сезону переможець чемпіонату також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді теж перемогли кияни — 3:2.

Крижинка перемогла у чемпіонаті України серед молоді сезону-2023/24

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