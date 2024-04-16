Збірна України поступилася Латвії в овертаймі контрольного матчу

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України програла перший товариський матч у межах підготовчого збору до чемпіонату світу в дивізіоні 1В.

Українці поступилися Латвії - 2:3. Наші хокеїсти зусиллями представників першої ланки закинули дві шайби в першому періоді, домінували в першій половині другого, а потім вочевидь трохи підсіли фізично. В підсумку господарі зусиллями першої ланки у складі трьох братів Букартсів зрівняли рахунок, а потім вирвали перемогу в овертаймі.

Латвія виступає в елітному дивізіоні, однак у нинішньому спарингу брав участь не основний склад.

18 квітня команди проведуть ще один контрольний матч, а до старту чемпіонату світу команда Дмитра Христича зіграє з Китаєм та Литвою.

Чемпіонат світу у Дивізіоні 1B стартує 27 квітня, суперниками України будуть Литва, Китай, Іспанія, Естонія та Нідерланди.

Контрольний матч

16 квітня

Латвія – Україна 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – Кривошапкін (Лялька, Захаров), 08:32. 0:2 – Лялька (Пангелов-Юлдашев, Захаров, - більш.), 11:07. 1:2 – Фьодоров, 17:29. 2:2 – Ріхардс Букартс (Робертс Букартс, П. Озолс), 53:32. 3:2 – Ріхардс Букартс (Кр. Скрастіньш, Р. Берзіньш), 62:15

Раніше ми повідомляли, що стала відома заявка національної збірної на ЧС.

Нагадаємо, Сокіл виграв чемпіонат України, здолавши Кременчук "у суху" в фінальній серії — 4:0.