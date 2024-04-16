Україна U-18 – Данія U-18 3:1: огляд матчу юнацького ЧС

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-18 з хокею перемогла однолітків з Данії на чемпіонаті світу-2024 серед юнаків у дивізіоні 1A.

Гра завершилася з рахунком 3:1.

Це була друга перемога українців на турнірі. Раніше вони переграли Японію – 4:1.

17 квітня команда тренера Олександра Бобкіна зіграє проти юнацької команди Німеччини.

Огляд

Чемпіонат світу U-18 з хокею

Дивізіон 1A

Данія, 15 квітня

Україна U-18 – Данія U-18 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - 26:23 Куликов, 1:1 - 29:42 Олесен, 2:1 - 30:46 Куликов, 3:1 - 44:09 Шульга

Нагадаємо, національна збірна проведе перший контрольний матч у межах підготовки до дорослого ЧС.