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Україна U-18 – Данія U-18 3:1: огляд матчу юнацького ЧС

Сьогодні 12:07 72 0
Україна U-18 – Данія U-18 3:1: огляд матчу юнацького ЧС
Фото: ФХУ

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-18 з хокею перемогла однолітків з Данії на чемпіонаті світу-2024 серед юнаків у дивізіоні 1A.

Гра завершилася з рахунком 3:1.

Це була друга перемога українців на турнірі. Раніше вони переграли Японію  4:1.

17 квітня команда тренера Олександра Бобкіна зіграє проти юнацької команди Німеччини.

Огляд

Чемпіонат світу U-18 з хокею
Дивізіон 1A
Данія, 15 квітня

Україна U-18 – Данія U-18 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - 26:23 Куликов, 1:1 - 29:42 Олесен, 2:1 - 30:46 Куликов, 3:1 - 44:09 Шульга

Нагадаємо, національна збірна проведе перший контрольний матч у межах підготовки до дорослого ЧС.

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