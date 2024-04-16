Україна U-18 – Данія U-18 3:1: огляд матчу юнацького ЧС

Джерело - Чемпіон.
Збірна України U-18 з хокею перемогла однолітків з Данії на чемпіонаті світу-2024 серед юнаків у дивізіоні 1A.
Гра завершилася з рахунком 3:1.
Це була друга перемога українців на турнірі. Раніше вони переграли Японію – 4:1.
17 квітня команда тренера Олександра Бобкіна зіграє проти юнацької команди Німеччини.
Огляд
Чемпіонат світу U-18 з хокею
Дивізіон 1A
Данія, 15 квітня
Україна U-18 – Данія U-18 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Шайби: 1:0 - 26:23 Куликов, 1:1 - 29:42 Олесен, 2:1 - 30:46 Куликов, 3:1 - 44:09 Шульга
Нагадаємо, національна збірна проведе перший контрольний матч у межах підготовки до дорослого ЧС.