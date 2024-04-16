Національна збірна проведе перший контрольний матч у межах підготовки до ЧС

Джерело - Чемпіон.
Національна збірна України з хокею в межах підготовки до чемпіонату світу в дивізіоні 1B проведе перший контрольний матч з латвійцями.
Початом гри — о 18:45 за Києвом.
Зазначимо, друга зустріч з представниками елітного дивізіону — латвійцями — відбудеться 17 квітня. До ЧС Україна проведе ще товариські матчі з Литвою та Китаєм.
Чемпіонат світу в дивізіоні 1B пройде з 27 квітня до 3 травня. Суперниками України будуть збірні господарки Литви, Китаю, Естонії, Нідерландів та Іспанії.
Контрольна гра з хокею
Литва, 16 квітня
Латвія — Україна
Раніше ми повідомляли, що стала відома заявка національної збірної на ЧС.
Нагадаємо, Сокіл виграв чемпіонат України, здолавши Кременчук "у суху" в фінальній серії — 4:0.