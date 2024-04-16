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07.04.2024 07:40 1123

Національна збірна проведе перший контрольний матч у межах підготовки до ЧС

Сьогодні 10:51 184 0
Національна збірна проведе перший контрольний матч у межах підготовки до ЧС
Фото: ФХУ
#Збірна України з хокею

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України з хокею в межах підготовки до чемпіонату світу в дивізіоні 1B проведе перший контрольний матч з латвійцями. 

Початом гри — о 18:45 за Києвом.

Зазначимо, друга зустріч з представниками елітного дивізіону — латвійцями  — відбудеться 17 квітня. До ЧС Україна проведе ще товариські матчі з Литвою та Китаєм.

Чемпіонат світу в дивізіоні 1B пройде з 27 квітня до 3 травня. Суперниками України будуть збірні господарки Литви, Китаю, Естонії, Нідерландів та Іспанії.

Контрольна гра з хокею
Литва, 16 квітня

Латвія — Україна

Раніше ми повідомляли, що стала відома заявка національної збірної на ЧС.

Нагадаємо, Сокіл виграв чемпіонат України, здолавши Кременчук "у суху" в фінальній серії — 4:0.

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