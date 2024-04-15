Україна U-18 – Японія U-18 4:1: огляд матчу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею U-18 з перемоги над Японією стартувала на юнацькому чемпіонаті світу-2024 у Дивізіоні 1A.

Гра завершилася з рахунком 4:1.

У другому періоді поєдинку українські хокеїсти оформили три шайби за чотири хвилини.

В понеділок, 15 квітня команда наставника Олександра Бобкіна зіграє проти господарів турніру — Данії.

Огляд

Чемпіонат світу U-18 з хокею

Дивізіон 1A

14 квітня

Україна U-18 – Японія U-18 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Шайби: 27:44 Євтехов (Гапоненко, Косарєв) - 1:0, 29:11 Гапоненко - 2:0, 31:18 Гапоненко (Шульга, Бондарєв) - 3:0, 48:36 Міура - 3:1, 59:21 Сімчук (порожні ворота) - 4:1

Раніше ми повідомляли, що Україна U-18 у бойовому поєдинку поступилася канадській Alberta U-18 All-Star Team у межах підготовки до ЧС.