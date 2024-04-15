Україна U-18 зіграє з господарями на ЧС

Джерело - Чемпіон.
У понеділок, 15 квітня, збірна України U-18 з хокею зіграє другий матч на чемпіонаті світу в дивізіоні 1A. "Жовто-сині" поміряються силами з господарями, однолітками з Данії.
Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, перший матч українці розгромно виграли у команди Японії до 18 років.
Інші суперники по групі — збірні Німеччини, Угорщини і Австрії.
Чемпіонат світу U-18 з хокею
Дивізіон 1A
Данія, 15 квітня
Данія U-18 – Україна U-18
Раніше ми повідомляли, що збірна України до 18 років у бойовому поєдинку поступилася канадській Alberta U-18 All-Star Team у межах підготовки до ЧС.