Головне
"Мої герої — всі 60 тисяч жінок у ЗСУ": перша українка на Евересті піднялась на Аннапурну
Сьогодні 06:30 414
Рейтинг ATP: Сачко і Марченко покращили власні позиції
Сьогодні 11:40 98139
Рейтинг WTA: Цуренко піднялася у загальному заліку, а Світоліна залишилась на попередній позиції
Сьогодні 11:20 396524 12
Без компромісів і шансів для суперника: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,21
Сьогодні 11:05 146
Баєр вперше в історії став чемпіоном Німеччини
Вчора 20:20 1500
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу
Вчора 20:06 21265 3
Карпати здолали Лівий берег, а Інгулець – Епіцентр: огляд матчів Першої ліги
Вчора 19:20 639
Прометей став чемпіоном України сезону-2023/2024
Вчора 18:35 406
Ціціпас, упевнено здолавши Рууда, знову виграв Мастерс у Монте-Карло
Вчора 18:23 452
Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу
Вчора 18:17 5081
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 607
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 783
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 353
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 913
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1085

Україна U-18 зіграє з господарями на ЧС

Сьогодні 10:23 121 0
Україна U-18 зіграє з господарями на ЧС
Фото: ФХУ

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 15 квітня, збірна України U-18 з хокею зіграє другий матч на чемпіонаті світу в дивізіоні 1A. "Жовто-сині" поміряються силами з господарями, однолітками з Данії.

Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, перший матч українці розгромно виграли у команди Японії до 18 років. 

Інші суперники по групі — збірні Німеччини, Угорщини і Австрії.

Чемпіонат світу U-18 з хокею
Дивізіон 1A
Данія, 15 квітня

Данія U-18 – Україна U-18

Раніше ми повідомляли, що збірна України до 18 років у бойовому поєдинку поступилася канадській Alberta U-18 All-Star Team у межах підготовки до ЧС.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Цуренко піднялася у загальному заліку, а Світоліна залишилась на попередній позиції Рейтинг WTA: Цуренко піднялася у загальному заліку, а Світоліна залишилась на попередній позиції 396524 12
Збірна України U-18 поступилася Іспанії у кваліфікації Євро-2024 Збірна України U-18 поступилася Іспанії у кваліфікації Євро-2024 7208
Рейтинг ATP: Сачко і Марченко покращили власні позиції Рейтинг ATP: Сачко і Марченко покращили власні позиції 98139
Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу 5081
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу 21265 3
Визначились пари плей-ін НБА Визначились пари плей-ін НБА 7583
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11871
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36726
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118234
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339833 9
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61627
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11059 2