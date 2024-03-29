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Україна U-18 у бойовому поєдинку поступилася канадській Alberta U18 All-Star Team

Але у серії булітів українці були сильнішими
Сьогодні 15:36 67 0
Україна U-18 у бойовому поєдинку поступилася канадській Alberta U18 All-Star Team

Джерело - Чемпіон.

Юніорська збірна України до 18 років у овертаймі поступилась збірній канадської провінції Альберта U18.

Гра завершилася з рахунком 1:2 ОТ.

Контрольний матч

Канада, 29 березня

Збірна України U1 - Alberta U18 All-Star Team - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – Шибінський (Сімчук, Ахмедов, 43:39 – більш.), 1:1 – Інглз (Крелін, Шнайдер, 48:55), 1:2 – Дітц (Крелін, 62:32)

Воротарі: Воротарі: Левшин – Чейз (О’Холлоран, 33:26)

Кидки: 40-22

Після фінальної сирени команди ще провели булітну серію, яка закінчилася з рахунком 1:0 на користь українців. Буліт реалізував Ілля Шибінський.

Раніше стала відома попередня заявка національної збірної України з хокею на чемпіонат світу в дивізіоні 1В.

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