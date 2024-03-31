Едмонтон Макдевіда знищив Анаґайм, Колорадо Маккіннона вийшло до плей-оф: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) було зіграно 15 матчів.

Лідер Едмонтона Коннор Макдевід набрав три очки у переможному матчі проти Анаґайма (6:1). У поточному сезоні канадець зібрав уже 125 (29 шайб+96 передач) очок і продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира ліги.

Минулої зустрічі, 29 березня, Макдевід став першим гравцем за історію НХЛ у XXI столітті, який набрав 120+ балів у трьох сезонах поспіль. Зазначимо, 100+ очок за сезон Коннор здобуває всьоме за власну кар'єру.

Раніше ми повідомляли, що Макдевід забив у овертаймі, завершивши серію без шайб із 10 ігор.

Колорадо та Ванкувер завдяки власним перемогам оформили виходи до плей-оф. Лідер Аваланш Натан Маккіннон набрав чотири очки та допоміг перемогти Нешвілл - 7:4. Маккіннон очолює гонку бомбардирів з 127 (47+80) очками.

Раніше ми інформували, що Натан установив унікальне досягення в НХЛ.

Регулярний чемпіонат НХЛ

31 березня

Флорида - Детройт 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1,0:0, 1:0 - бул.)

Міннесота - Вегас 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Едмонтон - Анаґайм 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Аризона - Рейнджерс 5:8 (0:1, 3:2, 2:5)

Колорадо - Нешвілл 7:4 (2:3, 3:1, 2:0)

Баффало - Торонто 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Вашингтон - Бостон 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 2:3 - бул.)

Вінніпег - Оттава 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Коламбус - Піттсбурґ 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 2:1 - бул.)

Монреаль - Кароліна 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Тампа-Бей - Айлендерс 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Філадельфія - Чикаго 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Сент-Луїс - Сан-Хосе 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Калгарі - Лос-Анджелес 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Сіетл - Даллас 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Нагадаємо, хокейний і баскетбольний клуби з Вашингтона підписали довгострокову угоду з міською владою.