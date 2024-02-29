Якби канадець сьогодні не закинув шайбу, він би побив свій негативний рекорд за тривалістю безгольової серії

Джерело - Чемпіон.

Форвард Едмонтона Коннор Макдевід набрав 3 (1+2) очки у переможному матчі регулярного сезону НХЛ проти Сент-Луїса (3:2 OT), закинувши шайбу в овертаймі на останній 65-й хвилині гри.

Канадський феномен завершив свою безгольову серію, яка налічувала 10 матчів. Що дозволило лише повторити "досягнення" його минулої "безгольової засухи", але не створити новий сумнівний "рекорд".

Водночас Макдевід продовжив свою результативну серію з очками до 9 ігор - 23 (1 шайба+22 передачі) бали.

Загалом у 55 матчах поточного чемпіонату НХЛ на його рахунку 94 (22+72) очки. Він, як і раніше, посідає 3-тє місце у гонці бомбардирів ліги. До першого - 9 балів.

Нагадаємо, Коннор Макдевід визнавався найціннішим гравцем сезону НХЛ 2021-22. Тоді канадський хокеїст зумів у скороченому чемпіонаті з 56 матчів набрати солідні 105 очок (33+72).