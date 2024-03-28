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Клуби з Вашингтона підписали довгострокову угоду з міською владою

Сьогодні 13:23 136 0
Клуби з Вашингтона підписали довгострокову угоду з міською владою
#Вашингтон, #Вашингтон Кепіталз

Джерело - ESPN.

Місто Вашингтон підписало контракт з однойменними клубами з НХЛ та НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Власник команд Тед Леонсіс та мер американської столиці Мюріель Боузер підписали нову угоду, яка розрахована до 2050 року.

Проєкт передбачає розширення комплексу на понад 18.5 тисяч квадратних метрів, створення нового розважального району, а також покращення безпеки та транспортування вболівальників.

Зазначимо, що наразі Вашингтон посідає 14-те місце в східній конференції НБА та другу сходинку в регулярному чемпіонаті НХЛ.

Напередодні Вашингтон поступився Брукліну в матчі Національної баскетбольної ліги.

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