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22.03.2024 12:00 939

Нападник Колорадо встановив історичний рекорд НХЛ

Сьогодні 10:43 84 0
Нападник Колорадо встановив історичний рекорд НХЛ
#Колорадо, #Маккіннон, #НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Канадський нападник команди "Колорадо Аваланш" Натан Маккіннон установив унікальне досягення НХЛ.

Форвард, незважаючи на поразку Колорадо в матчі з Монреалем, закинув шайбу та продовжив серію матчів з набраними очками до 19.Канадець став першим гравцем в історії Ліги, хто двічі в одному сезоні мав серію з 19 поєдинків з набраними пунктами. Раніше таке не вдавалося нікому.

При цьому Маккіннон продовжує свою серію домашніх матчів з набраними очками. Сьогодні вона досягла 35 ігор – у нинішньому сезоні ще не було матчу на льоду Колорадо, де Натан не набирав би очки. 

У поточному сезоні НХЛ у нападника 123 очки у 72 матчах.

Нагадаємо, що канадський центрфорвард раніше встановив інший рекорд.

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