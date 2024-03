Нападник Колорадо встановив історичний рекорд НХЛ

Канадський нападник команди "Колорадо Аваланш" Натан Маккіннон установив унікальне досягення НХЛ.

Форвард, незважаючи на поразку Колорадо в матчі з Монреалем, закинув шайбу та продовжив серію матчів з набраними очками до 19.Канадець став першим гравцем в історії Ліги, хто двічі в одному сезоні мав серію з 19 поєдинків з набраними пунктами. Раніше таке не вдавалося нікому.

При цьому Маккіннон продовжує свою серію домашніх матчів з набраними очками. Сьогодні вона досягла 35 ігор – у нинішньому сезоні ще не було матчу на льоду Колорадо, де Натан не набирав би очки.

У поточному сезоні НХЛ у нападника 123 очки у 72 матчах.

You've seen this before: Nathan MacKinnon pushed his point streak to 19 games.



He improved his 2023-24 totals to 45-78—123 – the third-highest single-season total in franchise history behind Peter Stastny (139 in 1981-82 & 124 in 1982-83).#NHLStats: https://t.co/SDdRUM7jUI pic.twitter.com/ZJtwX4Lif2