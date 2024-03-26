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Кременчук - Сокіл 2:3: огляд матчу фінальної серії плей-оф чемпіонату України

Сьогодні 21:01 127 0
Кременчук - Сокіл 2:3: огляд матчу фінальної серії плей-оф чемпіонату України
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Столичний Сокіл вирвав перемогу у ХК Кременчук у третьому матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею сезону-2023/24.

Рахунок у серії став 3:0 на користь Сокола. Нагадаємо, першу гру фінальної серії теж виграв київський клуб (3:0). У другій зустріч теж був сильнішим Сокіл - 6:5.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, фінал
Третій матч, 26 березня

Кременчук - Сокіл 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Рахунок у серії 3:0

Шайби: 1:0 - 39:31 Кривошапкін, 1:1 - 43:19 Разумов, 1:2 - 58:22 Чердак, 1:3 - 59:07 Бородай, 2:3 - 60:23 Кривошапкін

Фінал триватиме до чотирьох перемог. Наступний поєдинок відбудеться 28 березня, початок було заплановано на 18:00 за київським часом.

У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді перемогли кияни - 3:2. 

Нагадаємо, у півфіналах Сокіл у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (рахунок у серії 4:1), а Кременчуку знадобилося всі сім матчів, щоб пройти херсонський ХК Дніпро (4:3). 

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