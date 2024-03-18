Кременчук зіграє з Дніпром 7-й матч плей-оф чемпіонату України

На переможця у фіналі очікує Сокіл

Джерело - Чемпіон.

18 березня відбудеться вирішальний сьомий матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею між ХК Кременчук і херсонським ХК Дніпро.

Початок гри запланований на 18:00 за київським часом.

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, півфінал

Сьомий матч, 18 березня

Кременчук - Дніпро

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, у першому матчі протистояння Дніпро переміг з рахунком 6:2. Друга гра завершилася вікторією Кременчука - 3:2. У третій зустрічі хокеїсти з Полтавщини були сильнішими - 2:1. У четвертому матчі Дніпро розгромив опонента - 6:2. А у п'ятій грі знову перемогли кременчуківці - 2:0. У шостій зустрічі у булітній лотереї херсонці зрівняли рахунок серії - 3:2 Б.

У фіналі на переможця цієї пари очікує київський Сокіл, який у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (підсумковий рахунок серії - 4:1).