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Кременчук зіграє з Дніпром 7-й матч плей-оф чемпіонату України

На переможця у фіналі очікує Сокіл
Сьогодні 09:57 171 0
Кременчук зіграє з Дніпром 7-й матч плей-оф чемпіонату України
#Кременчук, #Сокіл, #Київ Кепіталз, #ХК Дніпро Херсон

Джерело - Чемпіон.

18 березня відбудеться вирішальний сьомий матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею між ХК Кременчук і херсонським ХК Дніпро.

Початок гри запланований на 18:00 за київським часом.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал 
Сьомий матч, 18 березня

Кременчук - Дніпро 

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, у першому матчі протистояння Дніпро переміг з рахунком 6:2. Друга гра завершилася вікторією Кременчука - 3:2. У третій зустрічі хокеїсти з Полтавщини були сильнішими - 2:1. У четвертому матчі Дніпро розгромив опонента - 6:2. А у п'ятій грі знову перемогли кременчуківці - 2:0. У шостій зустрічі у булітній лотереї херсонці зрівняли рахунок серії - 3:2 Б.

У фіналі на переможця цієї пари очікує київський Сокіл, який у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (підсумковий рахунок серії - 4:1).

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