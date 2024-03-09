Джерело - Чемпіон.
9 березня у четвертому матчі серії плей-оф чемпіонату України з хокею сезону 2023/2024 Дніпро розгромно переміг Кременчук на майданчику в Одесі.
Гра завершилася з рахунком 6:2 на користь клубу з Херсону, який зрівняв рахунок у серії.
Херсонці повели 4:0, лише у другому періоді супернику вдалося відквитати дві шайби. Але далі все пішло за сценарієм Дніпра.
Дніпро - Кременчук 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
Рахунок у серії 2:2
Дані протоколу доповнюються...
Нагадаємо, у першому матчі протистояння Дніпро переміг із рахунком 6:2. Друга гра завершилася перемогою Кременчука - 3:2.
У третій зустрічі хокеїсти з Полтавщини знову були сильнішими - 2:1.
12 березня команди зіграють у 5-му матчі, а вже 15 березня серія гарантовано повернеться знову до Одеси, де пройде 6-та гра.
Нагадаємо, вчора Сокіл здолав Київ Кепіталз у іншому півфінальному протистоянні чемпіонату та повів у серії. Наступну гру київські команди проведуть 11 березня.