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Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України

Херсонці зрівняли рахунок у серії
Сьогодні 16:51 457 0
Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України
Фото - ФХУ
#Кременчук, #Сокіл, #Київ Кепіталз, #ХК Дніпро Херсон

Джерело - Чемпіон.

9 березня у четвертому матчі серії плей-оф чемпіонату України з хокею сезону 2023/2024 Дніпро розгромно переміг Кременчук на майданчику в Одесі.

Гра завершилася з рахунком 6:2 на користь клубу з Херсону, який зрівняв рахунок у серії.

Херсонці повели 4:0, лише у другому періоді супернику вдалося відквитати дві шайби. Але далі все пішло за сценарієм Дніпра.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал. 
Четвертий матч, 9 березня

Дніпро - Кременчук 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

Рахунок у серії 2:2

Дані протоколу доповнюються...

Нагадаємо, у першому матчі протистояння Дніпро переміг із рахунком 6:2. Друга гра завершилася перемогою Кременчука - 3:2.

У третій зустрічі хокеїсти з Полтавщини знову були сильнішими - 2:1.

12 березня команди зіграють у 5-му матчі, а вже 15 березня серія гарантовано повернеться знову до Одеси, де пройде 6-та гра.

Нагадаємо, вчора Сокіл здолав Київ Кепіталз у іншому півфінальному протистоянні чемпіонату та повів у серії. Наступну гру київські команди проведуть 11 березня. 

Розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24

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