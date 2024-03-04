Головне
КДК УАФ зарахував Олександрії технічну поразку в матчі з Шахтарем
Сьогодні 13:47 6468 3
Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра
Сьогодні 20:27 138
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році
Сьогодні 16:06 3836 1
Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ
Сьогодні 13:13 430 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:12 90128
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок"
Сьогодні 11:52 22191 6
Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції
Сьогодні 10:20 379033 12
Ф'юрі повернувся до тренувань після травми
Сьогодні 10:17 287
Дмитро Євстафієв: Привіт із Маямі, або Трансатлантичні амбіції українського футболу
Сьогодні 07:30 347
Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго
Сьогодні 06:08 9084 4
Прямі трансляції

Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра

Сьогодні 20:27 138 0
Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра
#Кременчук, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 березня, у другому матчі серії плей-оф чемпіонату України з хокею Дніпро поступився Кременчуку. Гра завершилася з рахунком 3:2. 

Кременчук здобув перемогу та зрівняв рахунок у серії - 1:1.   Нагадаємо, що у першому матчі протистояння Дніпро переміг з рахунком 6:2.

Розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24

Наступну гру в півфінальному протистоянні Кременчук та Дніпро проведуть 7 березня. Початок о 18:00.

6 березня відбудеться третя зустріч півфінального протистояння Сокіл - Київ Кепіталз. Початок о 18:00.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал. 
Другий матч,  4 березня

Кременчук - Дніпро 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Шайби: 1:0 - 17:46 Кривенко, 1:1 - 28:15 Сидоренко, 2:1 - 32:21 Попережай, 3:1 - 32:54 Лялька, 3:2 - 56:00 Варава

Рахунок у серії 1:1

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго 9084 4
﻿Порту – Бенфіка 5:0: огляд матчу чемпіонату Португалії ﻿Порту – Бенфіка 5:0: огляд матчу чемпіонату Португалії 12075 4
Барселона зіграла внічию з Атлетиком, Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці: результати матчів 27 туру Ла Ліги Барселона зіграла внічию з Атлетиком, Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці: результати матчів 27 туру Ла Ліги 7566 1
Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції 379033 12
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 90128
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок" Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок" 22191 6
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20009 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 103929
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12824
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63940 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357356
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69223