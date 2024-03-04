Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 березня, у другому матчі серії плей-оф чемпіонату України з хокею Дніпро поступився Кременчуку. Гра завершилася з рахунком 3:2.

Кременчук здобув перемогу та зрівняв рахунок у серії - 1:1. Нагадаємо, що у першому матчі протистояння Дніпро переміг з рахунком 6:2.

Розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24

Наступну гру в півфінальному протистоянні Кременчук та Дніпро проведуть 7 березня. Початок о 18:00.

6 березня відбудеться третя зустріч півфінального протистояння Сокіл - Київ Кепіталз. Початок о 18:00.

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, півфінал.

Другий матч, 4 березня

Кременчук - Дніпро 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Шайби: 1:0 - 17:46 Кривенко, 1:1 - 28:15 Сидоренко, 2:1 - 32:21 Попережай, 3:1 - 32:54 Лялька, 3:2 - 56:00 Варава

Рахунок у серії 1:1

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