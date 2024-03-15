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Херсонський Дніпро зрівняв рахунок у серії 1/2 фіналу чемпіонату України

Камбек і перемога за булітами
Сьогодні 21:18 866 0
Херсонський Дніпро зрівняв рахунок у серії 1/2 фіналу чемпіонату України
Фото - ФХУ
#Кременчук, #Сокіл, #ХК Дніпро Херсон

Джерело - Чемпіон.

У шостому матчі плей-оф чемпіонату України з хокею сезону-2023/2024 херсонський Дніпро переміг за булітами ХК Кременчук в Одесі та зрівняв рахунок у серії.

Гра завершилася з результатом 3:2 Б. Майбутнього фіналіста визначить 7-ма гра, що запланована на 18 березня.

На дві шайби 1-го періоду у виконанні гравців гостей Богдана Середницького та Віталія Люльки номінальні господарі льоду відповіли під кінець 2-го - влучним кидком 19-річного Микити Сидоренка. У третьому - рахунок зрівняв 17-річний Ілля Щербак.

Овертайм не виявив переможця, а в булітній серії влучнішими виявилися хокеїсти з Херсонщини.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал 
Шостий матч, 15 березня

Дніпро - Кременчук 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0 - бул.)

Рахунок у серії 3:3

Шайби: 0:1 - 01:07 Середницький, 0:2 - 17:32 Лялька, 1:2 - 19:33 Сидоренко (більш.),  2:2 - 11:20 Щербак.

Нагадаємо, у першому матчі протистояння Дніпро переміг з рахунком 6:2. Друга гра завершилася вікторією Кременчука - 3:2. У третій зустрічі хокеїсти з Полтавщини були сильнішими - 2:1. У четвертому матчі Дніпро розгромив опонента - 6:2. А у п'ятій грі знову перемогли кременчуківці - 2:0.

У фінальній серії на переможця цієї пари очікує київський Сокіл, який у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (рахунок у серії 4:1).

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