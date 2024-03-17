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Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі

Сьогодні 22:43 1720 0
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з хокею здобула розгромну перемогу над Хорватією у вирішальному матчі чемпіонату світу в дивізіоні ІІІА.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1 на користь українок. Підопічні Євгена Аліпова та Олександра Нікулічева виграли змагання та здобули підвищення до дивізіону ІІВ.

У межах чемпіонату світу жіноча збірна України здобула 5 перемог у 5 матчах. 4 рази українки виявилися сильнішими за своїх суперниць в основний час та один раз в овертаймі.

Чемпіонат світу-2024
Дивізіон IIIА, 5 тур
17 березня

Хорватія - Україна 1:6 (1:0, 0:4, 0:2)

Найкращою гравчинею турніру в складі збірної України стала Валерія Манчак, в активі якої - 8 голів та 10 результативних передач.

Раніше наші дівчата каменя на камені не залишили від болгарок, перемогли спортсменок із Литви, з камбеком дотисли в овертаймі сербок та розгромно перемогли збірну Румунії.

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