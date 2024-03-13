Джерело - Чемпіон.
12 березня у п'ятому матчі серії плей-оф чемпіонату України Кременчук святкував домашню перемогу над Дніпром.
Кременчук - Дніпро 4:2 (1:0, 0:0, 2:2)
Рахунок у серії 3:2
Шайби: 1:0 - 07:36 Брага, 2:0 - 42:16 Лялька, 3:0 - 51:15 Целогородцев, 3:1 - 55:01 Омельчук, 3:2 - 56:46 Алексюк, 4:2 - 59:23 Геворкян
Нагадаємо, у першому матчі протистояння Дніпро переміг із рахунком 6:2. Друга гра завершилася перемогою Кременчука - 3:2. У третій зустрічі хокеїсти з Полтавщини знову були сильнішими - 2:1. У четвертому матчі Дніпро переміг - 6:2.
15 березня серія до чотирьох перемог повернеться до Одеси, де відбудеться шоста гра.
Нагадаємо, вчора Сокіл виграв у Київ Кепіталз півфінальну серію чемпіонату.