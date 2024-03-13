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Кременчук - Дніпро 4:2: огляд матчу плей-оф чемпіонату України

Сьогодні 10:20 72 0
Кременчук - Дніпро 4:2: огляд матчу плей-оф чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

12 березня у п'ятому матчі серії плей-оф чемпіонату України Кременчук святкував домашню перемогу над Дніпром.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал. 
П'ятий матч, 12 березня

Кременчук - Дніпро 4:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Рахунок у серії 3:2

Шайби: 1:0 - 07:36 Брага, 2:0 - 42:16 Лялька, 3:0 - 51:15 Целогородцев, 3:1 - 55:01 Омельчук, 3:2 - 56:46 Алексюк, 4:2 - 59:23 Геворкян

Нагадаємо, у першому матчі протистояння Дніпро переміг із рахунком 6:2. Друга гра завершилася перемогою Кременчука - 3:2. У третій зустрічі хокеїсти з Полтавщини знову були сильнішими - 2:1. У четвертому матчі Дніпро переміг - 6:2.

15 березня серія до чотирьох перемог повернеться до Одеси, де відбудеться шоста гра.

Нагадаємо, вчора Сокіл виграв у Київ Кепіталз півфінальну серію чемпіонату. 

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