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Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею

Визначився перший фіналіст турніру
Сьогодні 20:30 1895 0
Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею
#Сокіл, #Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 березня, у п'ятому матчі серії плей-оф чемпіонату України з хокею столичний Сокіл святкував перемогу над Київ Кепіталз. Гра завершилася з рахунком 3:2. 

Перемігши Кепіталз у п’ятому матчі півфінальної серії 3:2, чинні чемпіони закрили серію і тепер очікують на суперника за фіналом у протистоянні Кременчука і Дніпра, в якому рахунок 2:2 і де не зрозуміло ще нічого.

Підопічні Вадима Шахрайчука залишили турнір на півфінальній стадії.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал. 
П'ятий матч, 11 березня

Сокіл - Київ Кепіталз 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 - 03:20 Бородай, 2:0 - 08:26 Захаров, 2:1 - 22:50 Панченко, 3:1 - 25:29 Захаров, 3:2 - 55:50 Секірко

Рахунок у серії 1:4

Нагадаємо, що у першому матчі протистояння підопічні Михайла Фадєєва святкували впевнену перемогу з рахунком 4:0. У другому - Київ Кепіталз був сильнішим - 3:2. А у третій грі перемогу здобули "соколята" - 2:1. У четвертій Сокіл переміг з рахунком 3:0. Тож рахунок у серії став 3:1 на користь Сокола.

Завтра, 12 березня, відбудеться п'ятий матч 1/2 фіналу Кременчук - Дніпро (рахунок у серії 2:2). Початок гри - о 18:00.

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