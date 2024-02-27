Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24

Джерело - Чемпіон.
Київський Сокіл виграв регулярний сезон чемпіонату України з хокею.
З 66 очками посів перше місце. Кременчук та Дніпро посіли друге та третє місця відповідно. Київ Кепіталз став четвертим. Ці команди продовжуть боротьбу за чемпіонство у півфінальній серії плей-оф.
Тризуб та Берсерки завершили нинішній хокей сезон, посівши 5 та 6 місця відповідно.
Турнірна таблиця після завершення регулярного сезону:
Розклад матчів півфінального протистояння Сокіл (Київ) - Київ Кепіталз:
- 1 березня. 18:00. Сокіл - Київ Кепіталз
- 3 березня. 16:00. Сокіл - Київ Кепіталз
- 6 березня. 18:00. Київ Кепіталз - Сокіл
- 8 березня. 18:00. Київ Кепіталз - Сокіл
У разі необхідності 5, 6 та 7 матчі серії буде зіграно 11, 14 та 17 березня відповідно.
Розклад матчів півфінального протистояння Кременчук - Дніпро (Херсон):
- 2 березня. 19:00. Кременчук - Дніпро
- 4 березня. 18:00. Кременчук - Дніпро
- 7 березня. 18:00. Дніпро - Кременчук
- 9 березня. 14:00. Дніпро - Кременчук
У разі необхідності 5, 6 та 7 матчі серії буде зіграно 12, 15 та 18 березня відповідно.
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