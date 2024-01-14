Джерело - Чемпіон.

У ніч на неділю, 14 січня, відбувся черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, у рамках якого відбулося 16 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

13 січня

Вашингтон – Рейнджерс 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

0:1 – 13 Фокс (Крайдер, Кайлле)

1:1 – 17 Манта (Макмайкл)

1:2 – 25 Фокс ()

2:2 – 46 Дауд (Карлсон, Ковалів)

3:2 – 48 Оші (Едмундсон, Строум)

Баффало – Ванкувер 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

0:1 – 22 Лафферті (Задоров)

Оттава – Сан-Хосе 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

1:0 – 4 Жиру (Зуб, Ткачак)

2:0 – 9 Шабо (Штюцле, Тарасенко)

2:1 – 12 Дюклер (Ферраро, Барабанов)

2:2 – 23 Влешик (Гранлунд, Дюклер)

2:3 – 26 Лабанк (Хоффман, Ферраро)

3:3 – 27 Ткачак (Штюцле, Батерсон)

4:3 – 33 Батерсон (Штюцле, Зуб)

4:4 – 56 Задіна (Ферраро, Гертл)

5:4 – 59 Тарасенко (Штюцле, Зуб)

Флорида – Нью-Джерсі 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 – 3 Хольц (Лазар, Німець)

0:2 – 14 Братт (Маклауд)

0:3 – 23 Хаула ()

1:3 – 39 Райнхарт (Монтур, Ткачак)

1:4 – 59 Маріно ()

Вінніпег – Філадельфія 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

0:1 – 14 Еткінсон (Пелінг, Фарабі)

0:2 – 22 Еткінсон (Йорк, Фрост)

Кароліна – Піттсбург 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0)

1:0 – 6 Піші (Свічників, Ахо)

2:0 – 9 Мартінук (Четфілд)

2:1 - 46 Генцел (Раст, Кросбі)

2:2 - 59 Раст (Летанг, Карлссон)

3:2 – 61 Піші (Джарвіс, Терявяйнен)

Колумбус – Сіетл 4:7 (2:2, 1:2, 1:3)

1:0 – 1 Проворов (Фантіллі)

1:1 – 11 Еберле (Татар, Ларсон)

2:1 – 12 Проворов (Пік, Марченко)

2:2 – 15 Макканн (Бйоркстранн)

3:2 – 24 Марченко (Годро, Боквіст)

3:3 – 29 Картьє (Гурде, Данн)

3:4 – 33 Бьоркстранн (Шульц, Макканн)

3:5 – 46 Макканн (Думулін, Шварц)

3:6 – 48 Думулін (Веннберг, Шульц)

4:6 – 52 Бемстрем (Пік, Джонсон)

4:7 – 58 Толванен (Бйоркстранн, Гурде)

Детройт – Лос-Анджелес 5:3 (1:1, 4:0, 0:2)

1:0 – 2 Ларкін (Перон)

1:1 – 6 Байфілд (Фіала, Копітар)

2:1 – 29 Ларкін (Гостісбеєр, Кейн)

3:1 – 36 Фаббрі (Велено, Спронг)

4:1 – 37 Кейн (Петрі, Дебрінкет)

5:1 – 39 Копп (Петрі, Фішер)

5:2 – 43 Дюбуа (Дано, Лафер'є)

5:3 – 45 Байфілд (Фіала, Копітар)

Монреаль – Едмонтон 1:2 ОВ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 1 Кофілд (Метісон, Сузукі)

1:1 – 41 Драйзайтль (Кейн, Фогеле)

1:2 – 62 Бушар (Драйзайтль, Макдевід)

Тампа-Бей - Анагайм 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

1:0 – 25 Хедман (Кучеров, Стемкос)

2:0 – 30 Стемкос (Кучеров, Пойнт)

2:1 – 33 Ватрано (Строум, Фаулер)

3:1 – 34 Стемкос (Реддіш, Кучеров)

4:1 – 49 де Хаан ()

5:1 – 58 Хейгл (Пербікс, Пол)

Торонто – Колорадо 3:5 (3:0, 0:2, 0:3)

1:0 – 6 Будинки ()

2:0 – 10 Райллі ()

3:0 – 15 Лільєгрен ()

3:1 – 25 Друен (Маккіннон, Колтон)

3:2 – 33 Рантанен (Жирар)

3:3 – 47 Кольяно (О'Коннор, Менсон)

3:4 – 56 Маккіннон (Друен, Рантанен)

3:5 – 59 Колтон (Ківіранта, Джохансен)

Чикаго – Даллас 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

1:0 – 32 Катчук (Сенфорд)

1:1 – 42 Дюшен (Робертсон, Хінтц)

1:2 – 54 Марчмент (Хенлі, Дадонов)

1:3 – 59 Павелскі (Бенн, Хінтц)

Міннесота – Аризона 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

0:1 – 5 Керфут (Дурзі, Келлер)

0:2 – 11 Бьюгстед (Кесселрінг)

0:3 – 17 Бьюгстед (Цукер, Крауз)

0:4 – 21 Келлер (Макбейн, Дурзі)

0:5 – 26 Бьюгстед (Стечер, Цукер)

0:6 – 41 Келлер (Шмалц, Макбейн)

Нашвілл – Айлендерс 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

0:1 – 52 Пажо (Клаттербак, Добсон)

1:1 – 55 Євангеліста (Томазіно, Макдон)

2:1 – 59 Карр'є (Форсберг, Лоузон)

3:1 – 60 Пярсінен (Йосі)

Сент-Луїс – Бостон 3:4 ОВ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

0:1 – 5 Маршанд (Койл)

1:1 – 6 Хейс (Ледді, Капанен)

1:2 – 26 Макевою (ван Римсдайк, Боквіст)

2:2 – 30 Нейборс (Томас, Кайру)

2:3 – 47 Маршанд (ван Римсдайк, Пастрняк)

3:3 – 54 Сундквіст (Шенн, Перунович)

3:4 – 61 Макевий (Пастрняк)

Вегас – Калгарі 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

0:1 – 11 Колман (Андерссон, Баклунд)

0:2 – 13 Кадрі (Зорі)

0:3 – 37 Баклунд (Колман, Манджіпані)

1:3 – 48 Стівенсон (Мартінес, Стоун)

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