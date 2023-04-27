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Збірна України у матчі з 16 шайбами переграла Нідерланди на ЧС-2023

Збірна України закинула 14 шайб
Сьогодні 18:15 645 0
Збірна України у матчі з 16 шайбами переграла Нідерланди на ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України обіграла Нідерланди у матчі 4-го туру дивізіону 1В чемпіонату світу з хокею серед чоловічих команд. 

Гра завершилась з рахунком 14:2 на користь українців.

Чемпіонат світу з хокею
Дивізіон ІВ
4 тур, 27 квітня

Україна – Нідерланди 14:2 (4:1, 6:1, 4:0)

Шайби: 01:49 Коренчук (Німенко, Ворона) – 1:0, 08:08 Коренчук (Мережко) – 2:0, 11:53 Трахт (Мережко) – 3:0, 12:39 Веркел – 3:1, 18:52 Німенко (Коренчук, Мережко) - 4:1, 20:32 Трахт (Сисак, Пересунько) - 5:1, 22:08 Мережко (Мазур - більш) - 6:1, 22:59 Ружніков (Куцевич, Гребеник) - 7:1, 31:38 Денискін (Коренчук, Пангелов-Юлдашев - більш) - 8:1, 36:02 ван Нес (Стемпер, Сост - більш) - 8:2, 36:11 Панченко - 9:2, 38:04 Ворона (Трахт, Пересунько - більш) - 10:2, 44:34 Денискін (Лялька, Пангелов-Юлдашев - більш) - 11:2, 49:27 Коренчук (Ворона, Дьяченко) - 12:2, 50:17 Трахт (Пересунько, Мазур) – 13:2, 58:04 Трахт – 14:2

Нагадаємо, збірна України поступилася Китаю в овертаймі на старті чемпіонату світу, у другому турі українці розгромили Сербію, а у третьому обіграли Естонію.

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