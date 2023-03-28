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Сокіл (Київ) - Кременчук 2:4: огляд матчу

Чемпіонство визначиться у матчі №5
Сьогодні 23:10 81 0
Сокіл (Київ) - Кременчук 2:4: огляд матчу
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі фіналу плей-оф чемпіонату України Сокіл поступився Кременчуку.

Чемпіонат України
Фінал, четвертий матч
28 березня

Сокіл (Київ) - Кременчук 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Рахунок у серії - 2:2

Шайби: 1:0 – Качан (Бабинец, Толстушко, - більш.), 10:11. 1:1 – Варава (Лялька, Абаджян, - більш.). 10:26. 2:1 – Качан (Чердак, Мазур, - більш.), 37:33. 2:2 – С.Тимченко (Брага), 41:06. 2:3 – С.Тимченко (Ігнатенко, Брага), 51:13. 2:4 – Матвієнко (Сенік, - п.в), 59:58.

Нагадаємо, що у першому матчі фіналу чемпіонату України Кременчук в овертаймі здолав Сокіл - 5:4. В другому матчі Сокіл святкував перемогу з рахунком 1:0. У третьому матчі Сокіл переміг з рахунком 4:2.

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