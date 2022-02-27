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Грецкі: Міжнародний хокей має заборонити Росії грати на МЧМ

Сьогодні 09:46 287 0
Грецкі: Міжнародний хокей має заборонити Росії грати на МЧМ
#Грецкі, #НХЛ

Джерело - TSN.

Найкращий хокеїст усіх часів Вейн Грецькі, який має українське коріння, підтримав Україну у війні з Росією.

Відповідну заяву цитує TSN.

"Ми всі згодні, що це безглузда війна. Цього ранку я говорив з парою хлопців, які живуть у Києві. Вони забрали свої сім'ї на машині з міста, повернулися і взяли в руки зброю, щоб захищати своє місто. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого і молимося за них".

  Росія веде війну проти України

"Якщо ми хочемо відправити додому російських хокеїстів, то це мають бути не лише вони, у Канаді працює багато людей інших професій. Дуже радий, що збірна Польщі з футболу висловилася та відмовилася грати з ними".

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"Думаю, міжнародний хокей має сказати, що не дозволить їм грати на МЧМ. Якщо ігри проходитимуть в Едмонтоні, то ми, канадці, маємо зайняти таку позицію", - сказав Грецкі.

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