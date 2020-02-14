Джерело - nhl.com.
Канадський захисник Сент-Луїса Джей Боумістер, який під час матчу з Анахаймом був госпіталізований з серцевим нападом, переніс процедуру імплантації кардіовертера-дефібрилятора.
Про це повідомляє nhl.com
Даний прилад призначений для нормалізації ритму серця.
Подробиці про стан 36-річного хокеїста стануть відомі на початку наступного тижня.
Нагадаємо, у матчі регулярного чемпіонату НХЛ Анагайм - Сент-Луїс на 14-й хвилині першого періоду захисник гостей 36-річний канадець Джей Боумістер несподівано втратив свідомість, перебуваючи на лавці для запасних.
Раніше, голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона.