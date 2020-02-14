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ТОП-захиснику НХЛ вставили прилад для підтримки серця

Вчора 23:20 88 0
Кар'єра Джей Боумістера імовірно буде завершена
ТОП-захиснику НХЛ вставили прилад для підтримки серця
#НХЛ

Джерело - nhl.com.

Канадський захисник Сент-Луїса Джей Боумістер, який під час матчу з Анахаймом був госпіталізований з серцевим нападом, переніс процедуру імплантації кардіовертера-дефібрилятора.

Про це повідомляє nhl.com

Даний прилад призначений для нормалізації ритму серця.

Подробиці про стан 36-річного хокеїста стануть відомі на початку наступного тижня.

Нагадаємо, у матчі регулярного чемпіонату НХЛ Анагайм - Сент-Луїс на 14-й хвилині першого періоду захисник гостей 36-річний канадець Джей Боумістер несподівано втратив свідомість, перебуваючи на лавці для запасних.

Раніше, голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона.

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