 Матч Сент-Луїс - Анагайм перервали через втрату свідомості гравця | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби
Вчора 21:58 804
В'ячеслав Глазков: За мій перехід у профі Продивус взяв 65 тисяч доларів
Сьогодні 08:12 766
Динамо Київ - Динамо Загреб: онлайн-трансляція плей-оф юнацької Ліги УЄФА. LIVE
Сьогодні 06:39 416
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 04:10 654
Кучмій став бронзовим призером чемпіонату Європи з боротьби
Вчора 23:28 349
Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи
Вчора 22:55 376
Шевченко: Я задоволений побаченим на зборах у Туреччині
Вчора 22:40 839
Вихрист: Я не знаю навіщо федерація вчинила так низько і підло
Вчора 20:49 2163
Магучіх тріумфувала на турнірі у Словаччині
Вчора 19:34 2769
Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі
Вчора 17:54 6274 1
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:40 Баскетбол Х'юстон переміг Бостон, Вашингтон переграв Чикаго. Результати матчів НБА 43
09:25 Легка атлетика Ратнікова перемогла на змаганнях у Польщі та оновила особистий рекорд 163
09:10 Хокей Міннесота розгромила Вегас, Торонто переграло Аризону. Результати матчів НХЛ 81
08:55 Хокей Матч Сент-Луїс - Анагайм перервали через втрату свідомості гравця 156
08:40 Футбол Київське Динамо зіграє в 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА. Розклад матчів плей-оф на 12 лютого 351
08:31 Футбол Атлетіко - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 145
08:24 Футбол Карпати – Кьоге 3:3. Огляд матчу 242
08:12 Бокс В'ячеслав Глазков: За мій перехід у профі Продивус взяв 65 тисяч доларів 766
08:08 Інше Україна може подати заявку на спільне проведення Олімпіади з Білоруссю 215
07:58 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE 168
06:50 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 342827
06:45 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 223281
06:39 Пряма трансляція Динамо Київ - Динамо Загреб: онлайн-трансляція плей-оф юнацької Ліги УЄФА. LIVE 416
05:11 Пряма трансляція Інтер - Наполі: онлайн-трансляція півфінального матчу Кубку Італії. LIVE 170
04:10 Футбол Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE 654
11 Лютого 2020
23:56 Футбол Екс-голкіпер Динамо відмовився змінювати громадянство 797
23:40 Теніс Філіма: Збірна України є фаворитом у грі проти Японії 390
23:28 Боротьба Кучмій став бронзовим призером чемпіонату Європи з боротьби 349
23:13 Футбол Почеттіно: Хочу працювати в АПЛ 387
22:55 Боротьба Теміров виборов бронзу чемпіонату Європи 376
22:40 Футбол Шевченко: Я задоволений побаченим на зборах у Туреччині 839
22:23 Футбол Динамо – БАТЕ 1:1. Огляд матчу 641
22:10 Теніс Сестри Кіченок програли на старті турніру у Санкт-Петербурзі 381 1
21:58 Боротьба Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби 804
21:40 Футбол Барселона узгодила трансфер нападника Реал Сосьєдада 491

Матч Сент-Луїс - Анагайм перервали через втрату свідомості гравця

Сьогодні 08:55 156 0
Матч не буде дограний сьогодні
Матч Сент-Луїс - Анагайм перервали через втрату свідомості гравця
#НХЛ, #Сент-Луїс

Джерело - iSport.ua.

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ Анагайм - Сент-Луїс на 14-й хвилині першого періоду захисник гостей 36-річний канадець Джей Боумістер несподівано втратив свідомість, перебуваючи на лавці для запасних.

Про це повідомляє прес-служба НХЛ.

Одноклубники гравця негайно викликали медичну службу, яка надала йому першу необхідну допомогу.

Варто відзначити, що Джей Боумістер у даній грі провів на льоду всього п'ять хвилин, а остання його зміна тривала хвилину і 20 секунд.

Повідомляється, що канадця вже доставили в місцеву лікарню і він знаходиться у свідомості. Але поєдинок не буде дограний.

У поточному сезоні на рахунку Джея 57 ігор в НХЛ, в яких він набрав (8+1) очок.

Нагадаємо, Бостон дотиснув Чикаго.

Раніше, голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона.

Коментарі ()