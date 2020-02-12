Матч Сент-Луїс - Анагайм перервали через втрату свідомості гравця

Джерело - iSport.ua.
У матчі регулярного чемпіонату НХЛ Анагайм - Сент-Луїс на 14-й хвилині першого періоду захисник гостей 36-річний канадець Джей Боумістер несподівано втратив свідомість, перебуваючи на лавці для запасних.
Про це повідомляє прес-служба НХЛ.
Одноклубники гравця негайно викликали медичну службу, яка надала йому першу необхідну допомогу.
Варто відзначити, що Джей Боумістер у даній грі провів на льоду всього п'ять хвилин, а остання його зміна тривала хвилину і 20 секунд.
Повідомляється, що канадця вже доставили в місцеву лікарню і він знаходиться у свідомості. Але поєдинок не буде дограний.
У поточному сезоні на рахунку Джея 57 ігор в НХЛ, в яких він набрав (8+1) очок.
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