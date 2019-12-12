До збірної України довикликано двох голкіперів

Матч українців проти збірної Південної Кореї перенесено

Джерело - УХЛ.

Вчора, 11 грудня, у матчі Euro Ice Hockey Challenge проти збірної Білорусі (1:4) у складі збірної України травмувалися два гокліпери.

Цей поєдинок українська команда не змогла завершити через травму обох українських голкіперів Олега Петрова і Богдана Дяченко. У зв'язку з цим було прийнято рішення закінчити гру в третьому періоді.

На допомогу національної збірної Федерація відправила двох голкіперів Кирила Кучера (Білий Барс) і Микиту Гордюшина (Кременчук).

Через форс-мажорні обставини були внесені зміни в розклад турніру. Матч зі збірною Кореї відбудеться 13 грудня о 17:00.

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