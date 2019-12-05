Дніпро підписав контракт із чемпіоном України

Дніпро підсилив свою атаку

Джерело - УХЛ.

Дніпро підписав контракт із 38-річним нападником Олександром Матерухіним.

Про це повідомляє УХЛ.

У Херсоні форвард буде виступати під 28 номером.

Поточний сезон гравець розпочинав у Могильові (8 матчів, 4 очка), після чого перейшов в Донбас (11 матчів, 6 очок).

Матерухін тричі ставав чемпіоном Білорусі, двічі вигравав Континентальний кубок з Донбасом та ставав чемпіоном України і найбільш корисним гравцем сезону у ВХЛ.

Нагадаємо, Донбас і Білий Барс знищили суперників у регулярному чемпіонаті.

Раніше, голкіпер Білого Барсу оформив третій шатаут поспіль.