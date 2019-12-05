Дніпро підписав контракт із чемпіоном України

Джерело - УХЛ.
Дніпро підписав контракт із 38-річним нападником Олександром Матерухіним.
Про це повідомляє УХЛ.
У Херсоні форвард буде виступати під 28 номером.
Поточний сезон гравець розпочинав у Могильові (8 матчів, 4 очка), після чого перейшов в Донбас (11 матчів, 6 очок).
Матерухін тричі ставав чемпіоном Білорусі, двічі вигравав Континентальний кубок з Донбасом та ставав чемпіоном України і найбільш корисним гравцем сезону у ВХЛ.
Нагадаємо, Донбас і Білий Барс знищили суперників у регулярному чемпіонаті.
Раніше, голкіпер Білого Барсу оформив третій шатаут поспіль.