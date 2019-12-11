Збірна України програла Білорусі на турнірі в Угорщині

Всі шайби були закинуті у другому періоді

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України з хокею у першому турі міжнародного турніру IСE Hockey Challenge зустрічалася з Білоруссю.

Українці стартували з поразки на турнірі. Білоруси перемогли з рахунком 4:1. Всі шайби були закинуті у другому періоді.

Iсe Hockey Challenge

Угорщина

1 тур, 11 грудня

Україна - Білорусь 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)

Шайби: 0:1 - 20:46 Шинкевич, 1:1 - 26:01 Бабинець, 1:2 - 27:38 Ковиршин, 1:3 - 34:10 Кітаров, 1:4 - 37:26 Малявко

Нагадаємо, Дніпро підписав контракт із чемпіоном України.

Раніше, голкіпер Білого Барсу оформив третій шатаут поспіль.