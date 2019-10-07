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Наставник Крижаних Вовків: Потрібно було засушити матч з Донбасом

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Борисенко про гру з Донбасом
Наставник Крижаних Вовків: Потрібно було засушити матч з Донбасом
#Донбас, #Борисенко

Джерело - xsport.ua.

Для команди Крижані Вовки поразка від Донбасу (1:4) стане досвідом для майбутніх матчів з лідерами українського хокею. 

Про це наставник Крижаних Вовків Руслан Борисенко заявив прес-службі донеччан.

"Хороша гра була сьогодні. Хлопці - молодці, билися до останнього. Десь не вистачило трохи досвіду. У таких матчах гра йде до однієї помилки, потрібно було "засушити" цей матч. Але нічого, досвід - це справа наживна, будемо напрацьовувати його далі, щоб він нам допоміг в майбутньому з такими суперниками як Донбас, Кременчук та Дніпро.

На лідерів ми готуємося завжди однаково - максимальна самовіддача на тренуваннях і те ж саме в іграх. Головне - набиратися досвіду в таких матчів, де ціна перемоги - помилка. Будемо намагатися, щоб таких помилок було менше. Зараз команда додає за рахунок якісної ігрової практики, якої нам нахапали в міжсезоння", - зазначив Борисенко.

Раніше, Кременчук розгромив Дніпро у регулярному чемпіонаті.

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