Кременчук зміг відігратися та здобути перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-матч Кременчук святкував перемогу над Дніпром.

Перший період для обох команд почався з активного хокею та завершився із мінімальною перевагою гостів.

У другому періоді Дніпро зміг збільшити відрив, і закинути ще одну шайбу в ворота відзначився Дмитро Чернишенко. Через хвилину Ілля Бобрусов скорочує рахунок до мінімуму - 1:2. Після видалення у Дніпра Руслана Ромащенко, Дмитро зрівняв шанси - 2:2. Вивів Кременчук вперед Дмитро Созонов - 3:2. Друга двадцятихвилинка завершилася з рахунком 3:2.

Уже в перші п'ять хвилин третього періоду Дмитро Орлов робить рахунок 4:2 на користь Кременчука, а Олександр Ворона закинув переможну шайбу у ворота Дніпра

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат

7 тур, 05 жовтня

Кременчук - Дніпро 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Шайби: 0:1 – 19 Макарітскій, 0:2 - 11 Чернишенко, 1:2 – 12 Бобрусов, 2:2 – 14 Орлов, 3:2 – 16 Созонов, 4:2 – 4 Орлов, 5:2 - Созонов

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