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Донбас переграв Крижаних вовків в УХЛ

Сьогодні 22:19 125 0
Чемпіон України добув третю перемогу в сезоні.
Донбас переграв Крижаних вовків в УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У заключному матчі 7-го туру Української хокейної ліги Донбас обіграв Крижаних Вовків з рахунком 4:1.

Київська команда виграла перший період - 1:0. Однак втримати переможний рахунок Крижаним Вовкам не вдалося. У другій двадцятихвилинці Донбас відзначився тричі. У заключному періоді чинний чемпіон України закинув ще одну шайбу.

Донбас набрав 10 очок і йде на 3-му місці в турнірній таблиці УХЛ. Відставання від лідера Кременчука складає 11 пунктів. Крижані Вовки займають передостаннє місце.

У наступному турі 9 жовтня Донбас зустрінеться з Динамо, Крижані Вовки зіграють проти Кременчука.

Чемпіонат України, УПЛ

7 тур

Донбас - Крижані Вовки 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

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