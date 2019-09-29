Сергій Бабинець відзначився результативною передачею після повернення в клуб

Джерело - Чемпіон.

Білий Барс обіграв Льодяних Волков з рахунком 2:1 в матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-матч.

У кожному з періодів глядачі на арені в Білій Церкві побачили по одній закинутій шайбі. В кінці першої 20-хвилинки Крижані Вовки повели завдяки голу захисника Ростислава Тонковіда.

Відразу після перерви Білий Барс відігрався. Вирішальна шайба була закинута на початку третього періоду.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат

5 тур, 28 вересня

Білий Барс - Крижані Вовки 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 - 18:42 Тонковід (Мікульчик, Куприч), 1:1 - 22:10 Грабовецький (Ружников), 2:1 - 44:49 Шаманський (Бабинець, Алексюк)

Воротарі: Кучер - Дуве

Нагадаємо, Донбас вдома програв Кременчуку.

Раніше Дніпро закинув 16 шайб у ворота Динамо.