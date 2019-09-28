Донбас вдома програв Кременчуку у 5 турі УХЛ

Кременчук здобув 5 перемог у 5 турах

Джерело - Чемпіон.

У п’ятому турі чемпіонату України з хокею Кременчук на виїзді зустрічався з Донбасом.

У першому періоді гості відкрили рахунок. У другому періоді господарі зрівняли рахунок. Та все ж на перерву пішли за переваги Кременчука. На початку третього періоду команди обмінялися закинутими шайбами.

Кременчук після 5 турів має 5 перемог і впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату. Донбас опустився на третю сходинку змагань.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат

5 тур, 28 вересня

Донбас - Кременчук 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 0:1 - 13 Григорян, 1:1 - 23 Захаров, 1:2 - 36 Пукс, 1:3 - 43 Ворона, 2:4 - 44 Пангелов-Юлдашев

Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас.