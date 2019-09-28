Дніпро закинув 16 шайб у ворота Динамо у 5 турі УХЛ

Повна перевага господарів

Джерело - Чемпіон.

У п’ятому турі чемпіонату України з хокею херсонське Дніпро вдома впевнено перемогло харківське Динамо.

Ще у першому періоді господарі забезпечили собі перевагу у 5 шайб. Гості змогли лише закинути шайбу престижу. У наступних період херсонська команда збільшила рахунок до надрозгромного - 16:1.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат

5 тур, 28 вересня

Дніпро - Динамо 16:1 (6:1, 7:0, 3:0)

Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас.