Дніпро закинув 16 шайб у ворота Динамо у 5 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У п’ятому турі чемпіонату України з хокею херсонське Дніпро вдома впевнено перемогло харківське Динамо.
Ще у першому періоді господарі забезпечили собі перевагу у 5 шайб. Гості змогли лише закинути шайбу престижу. У наступних період херсонська команда збільшила рахунок до надрозгромного - 16:1.
Українська хокейна ліга - Parimatch
Регулярний чемпіонат
5 тур, 28 вересня
Дніпро - Динамо 16:1 (6:1, 7:0, 3:0)
Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.
Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас.